6 febbraio 2019- 19:02 Riforme: Rampelli, 'unica novità con elezione diretta Capo Stato'

Roma, 6 feb. (AdnKronos) - “Se si vuole davvero rendere più efficiente, più veloce, più autorevole la Repubblica italiana occorre modernizzarne la Costituzione e introdurre l’elezione diretta del Capo dello Stato da parte dei cittadini. Se ne era convinto perfino D’Alema quando presiedeva la Commissione bicamerale per le riforme, accedendo all’ipotesi del semipredidenzialismo. Sarebbe stata una rivoluzione istituzionale di primo livello, mentre oggi sulle riforme stiamo nel porto delle nebbie". Lo afferma Fabio Rampelli, deputato di Fratelli d'Italia e vicepresidente della Camera."Si oscilla -aggiunge- tra il commissariamento strutturale del Parlamento, il numero di firme da raccogliere per i referendum consultivi , la diminuzione dello stipendio dei parlamentari e l’annientamento dello Stato unitario per via amministrativa. Davvero imbarazzante”.