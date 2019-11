6 novembre 2019- 14:52 Riforme: referendum 'trasversale' anti-taglio, 'stop ad attacco a Parlamento' (2)

(Adnkronos) - Roberto Giachetti di Italia Viva è convinto che si raggiungerà il numero di firme di parlamentari necessaria per il referendum: "La raccolta firme è aperta e sono fiducioso che il risultato lo raggiungiamo sia alla Camera che a Senato e non è escluso che alcune regioni, magari le più colpite in termini di rappresentanza, si possano unire a noi". Spiega Andrea Cangini di Forza Italia: "La democrazia parlamentare è oggetto di un'offensiva, questa riforma per come è stata pensata, con uno spirito da ragionieri e senza sensibilità politica, allarga ulteriormente il divario tra cittadini e istituzioni: ci saranno intere regioni che non potranno esprimere un senatore di opposizione, un fatto gravissimo. Siamo arrivati quasi a 50 firme al Senato, ne servono 65 e sono ottimista che le raccoglieremo".