30 settembre 2019- 19:36 Riforme: Scotti, 'si discuta di democrazia rappresentativa non di multe per chi cambia'

Roma, 30 set. (AdnKronos) - In un'epoca di grandi mutamenti epocali, "occorre chiedersi quale tipo di democrazia rappresentativa vogliamo, non discutere di tasse sui cambiamenti di schieramento politico". Lo sottolinea Vincenzo Scotti, interpellato dall'Adnkronos."Francamente -esordisce l'ex ministro Dc- non ho nulla da dire sulla proposta di multare chi decide di cambiare partito. Non ci si può infatti fermare ad una vicenda politica quotidiana, ma occorre affrontare temi di fondo e assai complessi. La vera questione da cui occorre partire è la democrazia rappresentativa, che richiede un confronto serio ed approfondito, che non può essere affrontato per singoli argomenti, ad esempio esaurendo la discussione al divieto o meno di vincolo di mandato"."Bisogna chiedersi se chi ha una delega a rappresentare ha la responsabilità di valutare circostanze e di compiere scelte politiche di cui poi risponde. Ma è un tema che richiede una riflessione complessiva nel'ambito di una riforma generale della Costituzione. Allora la domanda da porsi -conclude Scotti- è un'altra: nell'epoca di grandi cambiamenti che stiamo vivendo, che tipo di democrazia rappresentativa vogliamo? Come si vede è un argomento che renderebbe necessaria una Costituente, interpellando naturalmente anche i cittadini, che quindi va affrontato da padri costituenti e non certo ricondotto ed esaurito in semplici diatribe quotidiane".