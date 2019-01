9 gennaio 2019- 16:42 Riforme: Sensi, 'opposizione scongiura sì a pastrocchio Fraccarum'

Roma, 9 gen. (AdnKronos) - "Quanta fretta in Commissione Affari Europei per forzare approvazione parere sul pastrocchio costituzionale M5S-Lega! Opposizioni unite battagliano e scongiurano (per ora) il si’ al #Fraccarum". Lo scrive Filippo Sensi del Pd su twitter.