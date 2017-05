RIFORME: VISCO, SERVE SFORZO ECCEZIONALE, NON RETROMARCE

31 maggio 2017- 10:34

Roma, 31 mag. (AdnKronos) - "Sul terreno delle riforme, su quello della finanza pubblica, per le banche servono altri passi avanti, non retromarce". E' il monito che giunge dal Governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, nelle sue Considerazioni finali all'assemblea dell'istituto di Palazzo Koch. "L'adeguamento strutturale dell'economia richiede di continuare a rimuovere i vincoli all'attività d'impresa, incoraggiare la concorrenza, stimolare l'innovazione", incalza Visco per il quale "l'esigenza di superare la crisi ha sollecitato, sollecita ancora, uno sforzo eccezionale". "Non minore - sottolinea Visco - è l'impegno necessario per ritrovare un sentiero di crescita stabile ed elevata, per risolvere la questione del lavoro , così difficile da creare, mantenere, trasformare, questione centrale dei nostri giorni non solo sul piano dell'economia".