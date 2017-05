RIFORME: VISCO, SERVE SFORZO ECCEZIONALE, NON RETROMARCE (2)

31 maggio 2017- 10:54

(AdnKronos) - Il Governatore pone l'accento sull'"intensa stagione di riforme" che ha caratterizzato l'ultimo quinquennio. "Si è mirato ad accrescere l’efficienza del sistema produttivo modificando la cornice normativa dell’attività economica e intervenendo sul funzionamento dei mercati dei prodotti, del capitale e del lavoro", dice Visco che ricorda, tra gli altri, anche gli interventi per la Pubblica amministrazione e la giustizia civile e l'azione di contrasto alla corruzione. "Si sono adottati - prosegue - provvedimenti che hanno facilitato una ricomposizione dell’occupazione dipendente verso forme contrattuali a tempo indeterminato; si è dato avvio al rafforzamento delle politiche attive a favore dell’occupazione; sono stati rivisti gli ammortizzatori sociali". "Sono primi passi - sottolinea Visco - su un sentiero ancora lungo, che è indispensabile percorrere con continuità e coerenza, controllando lo stato di attuazione degli interventi effettuati. L’azione di riforma va estesa nella direzione di facilitare le nuove iniziative imprenditoriali e la concorrenza in importanti comparti dei servizi, semplificare ulteriormente le procedure di gestione delle crisi aziendali, ridurre i tempi della giustizia su livelli comparabili con quelli degli altri paesi avanzati, eliminare i disincentivi regolamentari e fiscali allo sviluppo dimensionale delle imprese"."L'innovazione normativa - evidenzia poi Visco - è un processo complesso, i cui benefici non sono immediati. E' necessario accompagnarla con interventi che possano favorire anche nel breve termine la creazione duratura di posti di lavoro". E, dice, "restano ampi spazi di razionalizzazione nell'allocazione delle risorse pubbliche che vanno indirizzate verso obiettivi di medio-lungo periodo" e "deve tornare a crescere la spesa per investimenti pubblici".