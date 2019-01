18 gennaio 2019- 09:48 Rigopiano: Salvini, 'dopo due anni di chiacchiere ora i fatti'

Roma, 18 gen. (AdnKronos) - Sono felice di poter abbracciare, di poter portare un minimo di conforto e tutto l'affetto e il calore di milioni di italiani agli orfani, alle vedove, ai papà che hanno perso i figli, ai figli che hanno perso i papà, portando la certezza che lo Stato c'è". Lo dice il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in una diretta Facebook mentre si sta recando a Rigopiano."Dopo due anni di chiacchiere, di silenzio, adesso -aggiunge- nel decreto semplificazioni che arriva in Aula nei prossimi giorni un provvedimento per aiutare vittime, sopravvissuti e feriti. Dieci milioni di euro, perchè le parole se non sono seguite dai fatti, le leggi se sono accompagnate dai fatti non contano niente".