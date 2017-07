RIINA INTRASPORTABILE, SALTA UDIENZA AL PROCESSO TRATTATIVA

14 luglio 2017- 13:11

Palermo, 14 lug. (AdnKronos) - Il boss mafioso Totò Riina è intrasportabile e così salta l'udienza del processo sulla Trattativa tra Stato e mafia prevista per oggi. Il capomafia di solito viene accompagnato in una saletta dell'ospedale di Parma, dove è ricoverato, per la videoconferenza con l'Aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo. Invece oggi il boss è stato dichiarato intrasportabile dagli stessi medici e così, senza la sua presenza, l'udienza è stata rinviata.