5 novembre 2018- 12:13 Rilegno c'è, arriva il marchio per gli imballaggi sostenibili

Roma, 5 nov. (AdnKronos) - Un marchio per il packaging 'green' in legno. Rilegno ci mette la firma: attraverso il progetto 'Rilegno c'è', il marchio del Consorzio verrà impresso su ogni singolo imballaggio a perdere, a garanzia della sostenibilità di pallet, bobine, casse e cassette. Un progetto che nasce dalla collaborazione del Consorzio Rilegno e delle aziende che rappresenta. "Comunicare il logo del consorzio, come sinonimo di sostenibilità e di economia circolare su ogni imballaggio in legno - dichiara Nicola Semeraro, presidente di Rilegno - significa raccontare il lavoro di chi, ogni giorno, si impegna con la massima attenzione all’ambiente e significa dare credibilità e riconoscibilità a una filiera diventata un’eccellenza apprezzata in tutta Europa". Il nuovo logo di Rilegno, rinnovato da pochi mesi, rappresenta i valori della sostenibilità su cui Rilegno, da sempre, fonda il suo operato: nel mezzo una stilizzazione dell’Uomo vitruviano, a simboleggiare come l’uomo sia al centro di ogni scelta, inserito in una forma che ricorda un cerchio, a rappresentare la ciclicità economica del legno. Il tutto, se visto nel suo insieme, appare come la stilizzazione di un tronco sezionato visto dall’alto: ritornando, così, agli alberi, fulcro della natura che ci circonda. Il progetto verrà presentato a Ecomondo, l'appuntamento di riferimento per la green e circular economy, che si apre domani alla Fiera di Rimini, dove Rilegno sarà presente nell’ambito dello stand del Conai (padiglione B1 della Fiera). Un ampio spazio di circa 800 mq che Conai, con gli altri Consorzi nazionali per il riciclo degli imballaggi (carta, plastica, vetro, legno, acciaio e alluminio), ha pensato e progettato per accogliere i visitatori e presentare novità e aggiornamenti nel settore del packaging, della raccolta differenziata e del riciclo.