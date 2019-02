8 febbraio 2019- 13:45 Rinascente: in Regione Veneto firmato accordo tra le parti

Venezia, 8 feb. (AdnKronos) - È stato firmato oggi in Regione, nel palazzo Grandi Stazioni, alla presenza dell’unità di crisi della Direzione Lavoro, in rappresentanza dell’assessore Elena Donazzan, della Provincia e del Comune di Padova, l’accordo tra azienda e sindacati finalizzato alla tutela e al ricollocamento dei dipendenti della Rinascente di Padova. La parti hanno trovato una intesa per il futuro di commesse e dipendenti in esubero a seguito della decisione del gruppo di chiudere lo ‘store’ del lusso di piazza Garibaldi a Padova, che contava 38 dipendenti.Le parti hanno condiviso misure di sostegno al reddito per quei lavoratori che usciranno dal perimetro aziendale e un contributo economico per coloro che accetteranno il trasferimento presso altri ‘store’ del gruppo in altre regioni.