8 febbraio 2019- 13:45 Rinascente: in Regione Veneto firmato accordo tra le parti (2)

(AdnKronos) - Ai fini di una rapida ricollocazione occupazionale dei lavoratori, l’azienda ha altresì garantito il finanziamento di appositi percorsi di out-placement. E ha, infine, manifestato la propria disponibilità a valutare prioritariamente le candidature dei lavoratori già occupati nella sede di Padova, qualora decidesse in futuro di aprire un nuovo sito in territorio padovano.Il Comune di Padova, per parte propria, si è impegnato a convocare appositi tavoli di incontro tra le organizzazioni sindacali e i soggetti che si insedieranno negli spazi di piazza Garibaldi sinora occupati dalla Rinascente.