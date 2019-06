4 giugno 2019- 14:14 Rinnovabili: a Roma parte nuova iniziativa Ue a sostegno futuro energetico Africa

Roma, 4 giu. (AdnKronos) - I leader di importanti attori del settore dell'energia rinnovabile africana ed europea si riuniscono all’evento di presentazione di renewAfrica, una nuova iniziativa che mira a dare slancio agli investimenti in energia rinnovabile in Africa. L'evento ospitato da RES4Africa conta la presenza di alto livello di rappresentanti di governo italiano, Commissione europea, industria delle rinnovabili, istituzioni finanziarie internazionali, accademie e think-tank nonché di altri partner internazionali per sostenere l'iniziativa e avviare insieme un processo per portare a un livello superiore gli investimenti nelle rinnovabili. L'evento risponde al bisogno di un forte sforzo congiunto tra il settore pubblico e quello privato riunendo la leadership del settore e di altri attori interessati per porre le basi per la transizione all'energia sostenibile nel continente africano. L'iniziativa renewAfrica promuove la creazione di un nuovo stumento, unico, europeo e con un proprio quadro normativo, che fornisca un adeguato supporto a livello politico e regolatorio, assicuri strumenti di preparazione di tutte le fasi del progetto, e preveda infine misure per mitigare il rischio economico e per implementare attività di formazione professionale. Grazie a questa iniziativa, i leader dei vari settori coinvolti collaborano per creare un ambiente favorevole agli investimenti nelle rinnovabili in Africa e per dare uno slancio agli investimenti privati europei, al fine di sviluppare al meglio il mercato delle rinnovabili nel continente.