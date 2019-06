4 giugno 2019- 14:14 Rinnovabili: a Roma parte nuova iniziativa Ue a sostegno futuro energetico Africa (2)

(AdnKronos) - L'Africa ha un'enorme opportunità per sviluppare le sue vaste risorse di energia rinnovabile e dare il via a uno sviluppo che sia resiliente, prospero e sostenibile. Sebbene siano stati compiuti progressi significativi grazie ai numerosi programmi nazionali e internazionali di sostegno agli investimenti, ulteriori sforzi sono necessari per dare un vero e proprio slancio agli investimenti. È infatti necessario portare gli investimenti a un livello che garantisca non una transizione bensì una vera e propria trasformazione del settore energetico. Questo richiede un nuovo tipo di supporto in termini di superamento delle sfide poste dai quadri normativi, regolatori e amministrativi, nonché di quelle poste dalla capacità locale e di accesso ai finanziamenti: proprio questo è lo scopo dell'iniziativa renewAfrica. "L'industria europea, l'accademia, gli investitori e i think-tank sono i soggetti ideali per offrire la propria esperienza nel settore su ciò che è necessario per realizzare la trasformazione del settore energetico. In questo modo renewAfrica vuole essere un punto di svolta per il futuro dell'energia sostenibile in Africa", spiega Antonio Cammisecra, Presidente di RES4Africa e Ceo di Enel Green Power.L'evento, aperto da Emanuela Del Re, Vice Ministra degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, e da Antonio Cammisecra, Presidente di RES4Africa, include un video-messaggio di Romano Prodi, ex-presidente della Commissione Europea e inviato speciale delle Nazioni Unite per l'Africa. L'evento prevede interventi di rappresentanti di alto livello quali Vera Songwe di Uneca, Antonella Baldino di Cassa Depositi e Prestiti, Anne-Charlotte Bournoville della Commissione europea e Maria Shaw-Barragan della Banca europea degli investimenti.