4 giugno 2019- 14:14 Rinnovabili: a Roma parte nuova iniziativa Ue a sostegno futuro energetico Africa (3)

(AdnKronos) - "Il prossimo passo è la definizione di un piano per dare il via all’iniziativa renewAfrica. Non c'è dubbio che un approccio che combini quello del settore e quello multi-stakeholder sia l'elemento principale per il successo, e per Comunicato stampa questo motivo così tanti attori oggi si sono riuniti e impegnati a guidare il futuro energetico sostenibile dell'Africa", aggiunge Antonio Cammisecra. Il lancio dell'iniziativa renewAfrica riunisce gli enti finanziari, industriali e di sviluppo più attivi nel settore delle rinnovabili per unire le forze nell'ambito dell'iniziativa e promuovere attivamente la sua mission e le sue attività. La conferenza si chiude con una dichiarazione di intenti non vincolante firmata da 20 organizzazioni impegnate su diversi fronti nel settore delle rinnovabili, che sottolineano in questo modo il loro interesse per e la loro partecipazione all'iniziativa. "La partnership tra Cdp, in qualità di Istituzione Finanziaria per la Cooperazione Internazionale allo Sviluppo italiana, e renewAfrica risponde a questa sfida. Una sfida globale che traguarda obiettivi comuni di diffusione di infrastrutture energetiche e di sviluppo socioeconomico in Africa Subsahariana. Obiettivi che richiedono un nuovo approccio olistico e multilaterale, di partnership tra settore pubblico e settore privato. Cdp potrà contribuire all’iniziativa RenewAfrica fornendo supporto anche mediante strumenti di blended finance mirati e innovativi per i paesi africani, lavorando assieme agli altri partner, nazionali ed internazionali, che condividono l’ambizione di affrontare con successo la sfida dello sviluppo sostenibile per il mondo che vogliamo al 2030", afferma Antonella Baldino, Direttore Cdp Cooperazione Internazionale allo Sviluppo. RES4Africa, nella sua funzione di piattaforma di cooperazione tra il settore pubblico e quello privato impegnati nelle rinnovabili in Africa, ospita l'incontro di Roma come una delle sue iniziative strategiche per sviluppare il vasto potenziale del mercato delle rinnovabili in Africa e promuovere nuove opportunità di business nel settore. "RenewAfrica vuole essere un'iniziativa olistica e multi-stakeholder per raggiungere il nostro obiettivo comune: il futuro delle energie rinnovabili in Africa", conclude Roberto Vigotti, Segretario Generale di RES4Africa.