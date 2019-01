14 gennaio 2019- 09:01 Rinnovabili: contratto da 2 mln in Giordania per Elettronica Santerno

Milano, 14 gen. (AdnKronos) - Elettronica Santerno ha sottoscritto un contratto per la fornitura di 60 Megawatt di inverter fotovoltaici in Giordania: saranno installati in uno dei più grandi impianti fotovoltaici del paese mediorientale."La fornitura, del valore di circa 2 mln, sarà effettuata utilizzando il prodotto TG1800 a 1500V, si completerà nel 2019 e prevede la possibilità di estendere il contratto con servizi di assistenza e manutenzione degli inverter negli anni successivi all’installazione", spiega la società.Il contratto, sottoscritto con uno dei più grandi Epc internazionali operativi nel Medio Oriente, "è di particolare rilevanza in quanto conferma la capacità di Elettronica Santerno di soddisfare le richieste tecniche di tutti i propri clienti, anche i più esigenti e strutturati, con prodotti di elevata qualità ed alte prestazioni. Di particolare rilevanza è il consolidamento della presenza di Santerno in Medio Oriente ed in particolar modo in Giordania, paese caratterizzato da un importante programma di crescita nel settore delle energie rinnovabili".