RINNOVABILI: ENERTRONICA FIRMA MEMORANDUM PER FORNITURA DA 200 MW IN SPAGNA

1 agosto 2017- 14:36

Milano, 1 ago. (AdnKronos) - Il gruppo Enertronica ha sottoscritto Memorandum of Understanding per una fornitura, nel 2018, di 200 Megawatt in Spagna. Il valore della fornitura di Inverter fotovoltaici ed attività costruzione e di ingegneria in Spagna per la realizzazione di due centrali fotovoltaiche è di circa 24 mln di euro. Nel dettaglio, Elettronica Santerno fornirà 200 MW di inverter fotovoltaici per un totale 10 mln; Enertronica fornirà servizi in modalità BOS per 120 MW per un totale di circa 14 milioni. "Dopo un periodo di intensissimo impegno il gruppo comincia a raccogliere i frutti degli sforzi profusi nella definizione dei nuovi assetti", commenta il presidente Vito Nardi. "Il 2017 - continua - non è ancora terminato e per quanto siano plausibili e attesi nuovi successi i risultati a oggi ottenuti permettono di affrontare con maggiore serenità le insidie del mercato e gli obiettivi di un piano industriale ambizioso ma che i fatti dimostrano perfettamente alla portata".Gli accordi sottoscritti "sono vincolanti, e sebbene includano delle condizioni sospensive tipiche del mercato, si trasformeranno in contratti definitivi nei prossimi mesi", spiega la società.