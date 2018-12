4 dicembre 2018- 13:10 Rinnovabili: Girotto, decarbonizzazione subito, urge cambio passo (2)

(AdnKronos) - L’obiettivo del 30% di energia rinnovabile al 2030, aggiunge, "ritengo che è sufficiente ma non abbastanza per fronteggiare la trasformazione che è in atto nel Pianeta per l’innalzamento della temperatura. L’Italia non può limitarsi a prendere la sufficienza in Europa, deve puntare ad essere tra i primi della classe ed avere obiettivi più ambiziosi. Ricordo a me stesso il messaggio giunto nei giorni scorsi dall'Onu all'apertura dei lavori della COP 24 di Katowice: siamo l'ultima generazione che può fermare i cambiamenti climatici". "Sui danni che l’emissione di inquinanti in atmosfera provoca sulla salute umana e sull’ambiente - sottolinea - potremmo scrivere un’enciclopedia. Da più fronti arrivino segnali di forte preoccupazione sul piano economico e finanziario, sui quali è importante riflettere. L’inquinamento atmosferico costa caro, non solo alla salute. E grazie alle già presenti tecnologie e all’innovazioni possiamo dare risposte con investimenti concreti alla crescita di una nuova filiera industriale e dell’occupazione".