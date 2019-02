6 febbraio 2019- 16:17 Rinnovabili: npl 'energy', Wrm ne acquista 187 mln da Mediocredito Italiano

Milano, 6 feb. (AdnKronos) - Il gruppo Wrm, che fa capo al finanziere Raffaele Mincione, ha sottoscritto un contratto con Mediocredito Italiano per comprare un pacchetto di crediti deteriorati 'energy', ovvero garantiti da impianti fotovoltaici. I crediti deteriorati derivanti da contratti di leasing e contratti di finanziamento hanno un valore lordo di 187 mln. L’operazione, la prima del suo genere nel mercato italiano dei crediti energy da fonte rinnovabile, "rappresenta un altro importante passo nella strategia di espansione dell’attività di investimento del Gruppo Wrm in Italia, in un’ottica di sviluppo ulteriore nell’ambito dei crediti deteriorati e delle green energy, temi di rilevante attualità".L’operazione "si inquadra all’interno di un piano di investimenti del Gruppo Wrm a supporto di imprese italiane volto alla generazione di valore. Nell’operazione, è stato assistito dagli advisor tecnici Viride e Green Utility, mentre per la parte legale dagli studi Gitti and Partners e Studio Zappalà".