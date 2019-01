14 gennaio 2019- 14:33 Rinnovabili: Starace, 'accelerazione tecnologica elemento trainante'

Roma, 14 gen. (AdnKronos) - "L'accelerazione dell'evoluzione tecnologica è un elemento trainante della trasformazione dei sistemi energetici mondiali. La crescita delle energie rinnovabili si sta dimostrando chiaramente una tendenza importante in questa evoluzione, insieme alla profonda digitalizzazione delle reti di distribuzione". Così l'ad e direttore generale di Enel, Francesco Starace che oggi ha partecipato come keynote speaker e panelist alla nona sessione dell’Assemblea Internazionale per le Energie Rinnovabili (Irena dall’acronimo inglese), l’organizzazione intergovernativa che riunisce i principali decision maker del settore (Stati membri, regolatori, operatori industriali, produttori) per lo scambio di opinioni su come accelerare lo sviluppo delle rinnovabili a livello nazionale, regionale e internazionale, e che è impegnata nel promuovere la transizione dei paesi verso un futuro energetico sostenibile.Francesco ha partecipato insieme a vertici del settore pubblico e privato alla Tavola Rotonda Ministeriale sull'Innovazione Trasformativa, dove ha condiviso la sua visione sulle innovazioni emergenti e sul loro ruolo nel cambiamento del sistema energetico.