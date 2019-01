14 gennaio 2019- 14:33 Rinnovabili: Starace, 'accelerazione tecnologica elemento trainante' (2)

(AdnKronos) - Tuttavia, sottolinea Starace, "la tecnologia non è l'unico fattore da considerare. Le aziende che desiderano affrontare con successo questa transizione si trovano a dover integrare sostenibilità e inclusività nei loro processi aziendali e farlo in un mondo sempre più frammentato e in rapida trasformazione. Il lavoro di Irena in questi ultimi otto anni ha ampiamente contribuito a mostrare il nesso tra innovazione e sostenibilità nel futuro del settore energetico".La discussione nella tavola rotonda sull'innovazione trasformativa si è basata sulle conclusioni dell’Innovation Landscape Report di IRENA e ha esaminato in che modo l'innovazione ha plasmato l'impegno di vari operatori, come adattarsi al meglio ai cambiamenti apportati da questi progressi e quali azioni degli stakeholder sono necessarie nel quadro della transizione energetica.