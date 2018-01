RIO TINTO: DA ANGLO-INDIANO GFG OFFERTA PER RILEVARE ALUMINIUM DUNKERQUE

10 gennaio 2018- 17:31

Parigi, 10 gen. (AdnKronos) - Dal gruppo anglo-indiano Gfg Alliance del miliardario indiano, Sanjeev Gupta arriva un'offerta al gruppo anglo-australiano Rio Tinto per rilevare Aluminium Dunkerque. Lo rende noto lo stesso Gfg Alliance in un comunicato annunciando che con questa operazione, che sarà realizzata attraverso Liberty House, parte "un grande progetto di espansione in Europa con investimenti per 2 miliardi di euro in Francia". L'offerta prevede una consultazione dei dipendenti, del comitato aziendale europeo e dalle parti interessate. Aluminium Dunkerque, è la più grande fonderia d'Europa, e attualmente occupa 570 posti di lavoro. L'operazione potrebbe essere perfezionata entro il secondo trimestre dell'anno.