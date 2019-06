17 giugno 2019- 11:13 Risanamento: sigla accordo con Ovg Europe per arena Milano Santa Giulia

Milano, 17 giu. (AdnKronos) - Milano Santa Giulia, società controllata da Risanamento, assieme a Lendlease Msg North, ha firmato un accordo 'heads of terms' con Ovg Europe, società attiva nel settore della costruzione e gestione di impianti per eventi sportivi e per l'intrattenimento. Le società hanno concordato termini e condizioni per la costruzione e la gestione dell'arena all’interno dell'area Milano Santa Giulia. L'arena sarà realizzata indipendentemente dall’esito della candidatura di Milano-Cortina come sede delle Olimpiadi invernali del 2026, si spiega da Risanamento.La struttura ospiterà eventi sportivi e di intrattenimento di livello internazionale oltre che eventi nazionali e locali e, in caso di assegnazione delle Olimpiadi invernali 2026 a Milano-Cortina, alcune competizioni della rassegna olimpica.La realizzazione dell'arena, ai termini e alle condizioni dell'accordo 'heads of terms' non vincolante, è sospensivamente condizionata, tra l’altro, all'approvazione della variante dell’accordo di programma del progetto Milano Santa Giulia, attesa nei prossimi mesi.