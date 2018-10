8 ottobre 2018- 10:38 Riscoppia il caldo

Roma, 8 ott. (AdnKronos) - Robusto campo di alta pressione per tutta la settimana. Dall'Europa centro-orientale, il caldo comincerà ad interessare anche parte dell'Italia facendo aumentare le temperature su molte Regioni. A partire da oggi, fanno sapere gli esperti de 'iLMeteo.it', il maggior irraggiamento diurno farà schizzare le temperature sopra i 24°C al Nordest, sulle Regioni centrali tirreniche, sulle due Isole maggiori e su gran parte del Sud. Su città come Trieste, Padova e Bologna si toccheranno i 25-26°C e a Firenze, Roma, Napoli e pure Cagliari e Palermo i termometri potranno raggiungere anche i 27-28°C.Questo clima decisamente più caldo continuerà per tutta la settimana, fatta eccezione per il Nordovest che - tra mercoledì e giovedì - verrà raggiunto da una forte perturbazione atlantica che provocherà dei nubifragi sulla Liguria e sul Piemonte.