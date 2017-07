RISO: COLDIRETTI, BENE PRESSING SU UE (2)

4 luglio 2017- 20:41

(AdnKronos) - Subito dopo "vengono Milano con quasi 14 mila ettari e Lodi con più di duemila ettari, mentre Mantova ne conta circa 1.200. Le aziende che producono riso in Lombardia sono quasi duemila e Pavia si conferma in testa alla classifica: tra la Lomellina e il Pavese si concentrano 1515 aziende risicole. Al secondo posto si piazza la provincia di Milano (300 aziende), seguita da Lodi (69) e Mantova (67)". "La produzione nazionale - sostiene la Coldiretti - sarebbe piu’ che sufficiente per coprire i consumi interni ma si preferisce speculare sulle importazioni low cost ad alto rischio che affossano le quotazioni del Made in Italy perché è possibile spacciare il riso straniero per italiano a causa della mancanza di un adeguato sistema di etichettatura. Secondo la consultazione on line promossa dal Ministero delle Politiche Agricole, ben l’81,5% degli italiani vuole conoscere in etichetta l’origine del riso che acquista ed occorre quindi accelerare la procedura avviata con la formale notifica del decreto dai Ministri delle Politiche agricole Maurizio Martina e dello Sviluppo Economico Carlo Calenda per l’introduzione in Italia dell’obbligo di indicazione della materia prima per il riso".