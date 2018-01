RISPARMIO: ASSORETI, A NOVEMBRE RACCOLTA NETTA DI 2,2 MLD

3 gennaio 2018- 11:50

Roma, 3 gen. (AdnKronos) - A novembre, il dato rilevato da Assoreti indica una raccolta netta positiva per le reti di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede pari a circa 2,2 miliardi di euro. La flessione congiunturale dei volumi di raccolta è attribuibile ai disinvestimenti realizzati sui prodotti in regime amministrato (-858 milioni di euro), mentre aumentano (+9,3%) le risorse nette destinate al settore del risparmio gestito, per un ammontare pari a 3 miliardi di euro. A fine novembre la raccolta netta complessiva delle reti è stata pari a 35,2 miliardi di euro, valore superiore a quanto realizzato nell’intero anno precedente (33,0 miliardi). E' quanto emerge dai dati diffusi oggi da Assoreti.La crescita del risparmio gestito coinvolge le macro categorie dei prodotti assicurativi/previdenziali e delle gestioni patrimoniali individuali. I versamenti netti complessivi sulle polizze assicurative ammontano a 1,1 miliardi di euro, con un incremento congiunturale del 45%: gli investimenti netti sui prodotti assicurativi a maggiore contenuto finanziario aumentano del 41%, per un controvalore complessivo di 878 milioni di euro, mentre le polizze vita tradizionali registrano premi netti per 187 milioni di euro (+71%). Quasi triplicato il flusso di risorse destinato alle gestioni patrimoniali individuali (408 milioni di euro): la crescita coinvolge sia le gestioni patrimoniali in fondi, con investimenti netti per 276 milioni di euro, sia le GPM sulle quali la raccolta netta è pari a 132 milioni di euro. Diminuisce, invece, il volume di raccolta realizzato attraverso la distribuzione diretta di quote di OICR, pur mantenendosi su livelli significativi (1,5 miliardi di euro). In particolare, gli investimenti destinati alle gestioni collettive aperte di diritto estero ammontano a 1,1 miliardi di euro, mentre il bilancio dei fondi di diritto italiano è in crescita e positivo per 329 milioni di euro.