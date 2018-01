RISPARMIO: ASSORETI, A NOVEMBRE RACCOLTA NETTA DI 2,2 MLD (2)

3 gennaio 2018- 11:50

(AdnKronos) - Il contributo mensile delle reti al sistema di OICR aperti, attraverso la distribuzione diretta e indiretta di quote, si attesta, pertanto, su un ammontare di 2,6 miliardi di euro, pari al 39% delle risorse nette totali confluite nel sistema fondi (6,8 mld di euro). Da inizio anno l’apporto delle reti sale, così, a 28,5 mld di euro, rappresentando circa il 40% degli investimenti netti complessivi realizzati sulle gestioni collettive aperte (71,4 mld di euro).La raccolta netta realizzata sui titoli in regime amministrato è negativa per 319 mln di euro. I dati, per i quali si dispone della ripartizione, evidenziano la prevalenza degli ordinativi di acquisto sulle azioni, sugli exchange traded products e sugli strumenti del mercato monetario, mentre le vendite coinvolgono i titoli di debito ed i certificates. Il saldo della liquidità è negativo per 540 mln di euro.A fine mese i clienti primi intestatari dei contratti salgono a 4,036 milioni. Il numero di consulenti finanziari abilitati all’o.f.s., con mandato dalle società rientranti nell’indagine dell’Assoreti, è pari a 22.445 unità (24.984 unità per l’intera compagine - dato stimato); di queste, 22.137 unità risultano effettivamente operative (con portafoglio > 0).