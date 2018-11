12 novembre 2018- 13:20 Risparmio: Assoreti, a settembre si conferma trend crescita patrimonio clienti (2)

(AdnKronos) - I prodotti assicurativi e previdenziali, con 145 mld di euro, vedono un rialzo dell’1,7% ed evidenziano un’incidenza nel portafoglio dei clienti delle reti pari al 27,3%. Le masse aumentano per tutte le tipologie di prodotto assicurativo: le unit linked, con 77,7 mld di euro, registrano un rialzo congiunturale dell’1,2%, le polizze vita tradizionali, con una crescita del 2,3%, raggiungono i 35,9 mld, mentre l’incremento delle polizze multi-ramo è pari al 2,2% con una valorizzazione complessiva pari a 18,9 miliardi di euro. Le gestioni patrimoniali individuali si attestano sui 57,6 miliardi di euro (+0,2%), con un’incidenza sul portafoglio totale pari al 10,8%.A fine mese, il contributo complessivo delle reti al patrimonio investito in Oicr aperti, attraverso la distribuzione diretta e indiretta di quote, sale a 313,1 miliardi di euro, con un’incidenza del 31,4% sul patrimonio totale investito in fondi (patrimonio gestito pari a 996,7 mld di euro – dato provvisorio).Nell’ambito del risparmio amministrato il portafoglio titoli ammonta a 66,1 mld di euro (+1%), ossia al 12,4% del patrimonio totale: aumenta la valorizzazione per quasi tutte le tipologie di strumenti finanziari, con l’esclusione dei titoli di debito, pubblici e corporate. La liquidità in portafoglio raggiunge i 77,6 miliardi di euro (+2,1%).