31 ottobre 2018- 10:54 Risparmio: Mattarella, va tutelato insieme a equilibrio conti

Roma, 31 ott. (AdnKronos) - "La tutela del risparmio, prevista dall’art. 47 della Costituzione, corrisponde alla garanzia dell’irrinunciabile libertà delle famiglie di poter autonomamente individuare i mezzi atti a sostenere le proprie scelte di vita e, insieme, sottolinea l’enorme valore rappresentato, per la stabilità del sistema economico-finanziario italiano, dal popolo dei risparmiatori. I risparmi delle famiglie rappresentano complessivamente un elemento di forza che va accuratamente tutelato". Ad affermarlo è il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato in occasione della Giornata del risparmio letto dal presidente dell'Acri, Giuseppe Guzzetti."L’attenzione all’etica e allo sviluppo, temi chiave di questa 94a Giornata - rileva Mattarella-, sottolinea il valore sociale del risparmio che va ben oltre la sfera individuale e familiare. Esso, unito all’equilibrio dei bilanci pubblici, espressamente richiamato dalla Costituzione, è condizione essenziale dell’esercizio della effettiva sovranità del Paese".La gestione del risparmio da parte dello Stato, delle imprese bancarie, degli intermediari finanziari, sottolinea ancora il Capo dello Stato, "costituisce il motore di uno sviluppo responsabile e sostenibile, un elemento centrale dell’esercizio del credito e deve obbedire a regole di assoluta trasparenza, di saggia amministrazione delle risorse, di protezione di depositi e investimenti".