31 ottobre 2018- 10:53 Risparmio: Messina, pesa spread, fare tutti uno sforzo per crescita

Roma, 31 ott, (AdnKronos) - "Dobbiamo lavorare sulla fiducia e gestire correttamente la comunicazione. E' fondamentale: il gioco del colpa tua, colpa mia, è la colpa di quell'altro, di quelli che hanno governato in precedenza è un gioco che non serve a nessuno in questo paese. Dobbiamo fare tutti uno sforzo affinché questo Paese possa crescere per favorire recupero della povertà nel Paese". Così il Consigliere delegato e Ceo di Intesa Sp, Carlo Messina facendo il suo ingresso alla Giornata mondiale del Risparmio."Indubbiamente - rileva- l'effetto più rilevante dello spread in questo momento è sullo stock del risparmio. Quando le famiglie cominceranno a vedere i loro estratti conto e che l'impatto di quello che sta accadendo sui mercati tocca anche il risparmio dobbiamo stare attenti che non determini una riduzione dei consumi che questo sì potrebbe mettere in difficoltà la crescita futura".