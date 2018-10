31 ottobre 2018- 10:53 Risparmio: Messina, pesa spread, fare tutti uno sforzo per crescita (2)

(AdnKronos) - La tutela del risparmio, di cui "noi siamo i più grandi gestori di risparmio degli italiani", prima di tutto, spiega Messina, "passa attraverso la buona gestione. Come nel caso dello Stato è possibile fare le cose per chi vuoi proteggere solo se gestisci bene quello che hai. E noi ci stiamo dedicando a fare in modo che la banca possa essere sempre una banca solida che dà sicurezza ai propri clienti e poi gestire bene i risparmi e consigliare correttamente gli italiani in una fase come questa importante. Non perdere la calma e mantenere le priorità di tutela del proprio risparmio", sottolinea il Ceo di Intesa Sp.