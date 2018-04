30 aprile 2018- 12:00 Risparmio: nasce Indaco Venture Partners, nuovo fondo sottoscrive 130 mln (2)

Milano, 30 apr. (AdnKronos) - "Siamo molto grati agli investitori che hanno creduto in questo progetto. Siamo convinti che Indaco Ventures potrà contribuire a colmare il ritardo nel Venture Capital del nostro paese, fornendo finalmente alle nuove aziende con maggiori potenzialità ed ambizioni le risorse finanziarie necessarie per fare un importante salto dimensionale e competere ad armi pari, o quasi, con i loro concorrenti attivi in contesti caratterizzati da risorse per l’innovazione enormemente più grandi", dichiara Davide Turco, amministratore delegato di Indaco Venture Partners Sgr.Il venture capital "nel nostro Paese è ancora lontano degli standard internazionali. Con questo fondo ci proponiamo di offrire alle realtà con possibilità di crescita interessanti, un veicolo per potenziare la loro competitività internazionale, aiutando così le nuove aziende. Le start up nel nostro Paese possono essere una risorsa importante, abbiamo bisogno di strumenti e risorse per rafforzarle e farle crescere" spiega Giuseppe Guzzetti, presidente di Fondazione Cariplo."Il progetto che presentiamo a fianco del Fondo Italiano d’Investimento e della Fondazione Cariplo, intende accrescere l’impegno nei confronti di un’imprenditorialità caratterizzata in particolare da competenze e tecnologie italiane. Riteniamo strategico il presidio di questo settore: le operazioni di anno in anno aumentano significativamente, così come risulta in forte crescita l’attenzione di importanti player internazionali al nostro mercato. Tale impegno vuole stimolare la competitività, dare impulso a nuovi investimenti e confermare ancora una volta il nostro sostegno allo sviluppo imprenditoriale", afferma Carlo Messina ceo e consigliere delegato Intesa Sanpaolo. (segue)