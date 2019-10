29 ottobre 2019- 15:55 Risparmio: Patuelli, ‘ripensare modifiche a Pir, così frenato sviluppo’

Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "Le più recenti modifiche ai Pir devono essere ripensate, perché ne hanno frenato la vita e lo sviluppo e bisogna ritornare alla basi di partenza". Lo ha detto Antonio Patuelli, presidente dell’Abi, a margine di un convegno all’Angelicum. Per questo, ha ribadito, "penso che sia opportuno che le istituzioni della Repubblica facciano un bilancio di questa esperienza, per correggere ciò che ha frenato i Pir e per dare respiro a questa iniziativa di risparmio e sviluppo al tempo stesso", ha concluso Patuelli.