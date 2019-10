31 ottobre 2019- 15:27 Risparmio: Veneto, parte la campagna educazione finanziaria 'Il futuro conta'

Venezia, 31 vott.(Adnkronos) - Parte in Veneto la prima campagna regionale di educazione finanziaria e al risparmio rivolta agli studenti di ogni ordine e grado e agli adulti per creare cittadini (e risparmiatori) consapevoli. “La Regione Veneto è la prima regine in Italia ad aver adottato un’azione di sistema così ampia”, hanno sottolineato l’assessore regionale alla scuola Elena Donazzan e Beppe Ghisolfi, creatore della Fondazione per l’Educazione Finanziaria e il Risparmio e vicepresidente europeo delle Casse di Risparmio, all’evento di lancio della campagna “Il futuro conta”, nell’aula Magna dell’università Iuav di Venezia.La campagna regionale, progettata con il coinvolgimento delle quattro università venete, Banca d’Italia, Abi, Feduf e Ufficio scolastico regionale nell’ambito della campagna nazionale di educazione al risparmio “Quello che conta”, prevede 250 interventi formativi nelle scuole del Veneto, destinati a coinvolgere circa 10 mila studenti, e oltre 400 incontri pubblici, tra seminari, workshop territoriali ed eventi–spettacolo rivolti ad una platea di 8500 soggetti, tra cittadini ed imprese, distribuiti in tutte le aree del Veneto, nell’arco temporale di un anno.