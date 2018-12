29 dicembre 2018- 13:03 Rissa tra tifosi in autogrill

Roma, 29 dic. (AdnKronos) - Scontri con sassaiola stamani tra opposte tifoserie nell'area di servizio Chianti dell'A1, vicino all'uscita autostradale di Firenze Sud. Secondo quanto spiegato dalla polizia, nella rissa sarebbero stati coinvolti tifosi del Torino e del Bologna che viaggiavano su due pullman.Nel corso degli scontri, con calci e pugni, è stato lanciato anche un sasso da parte dei tifosi bolognesi che ha rotto il vetro di un terzo pullman di altri supporter granata diretti a Roma per la partita con la Lazio. Non ci sarebbero feriti. I bus dei tifosi coinvolti si sono poi allontanati e intercettati dalla Polstrada in A1 nell'aretino. Le indagini sull'accaduto sono in corso da parte della Digos.Il pullman attaccato ospitava tifosi appartenenti al Cast, gruppo granata della curva Maratona. Il Cast è un gruppo organizzato con all'interno tante famiglie e mai segnalato per intemperie o episodi violenti; il pullman era partito alle 3 di stanotte circa da Torino.Dura la condanna del ministro dell'Interno Matteo Salvini. "Cominciamo col tenere in galera questi deficienti, che non dovranno mai più mettere piede in uno stadio finché campano - sottolinea il vicepremier su Facebook - Un vero tifoso non lancia sassi né usa coltelli, tolleranza zero!".