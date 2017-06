RISTORAZIONE: CONFAPPI, BENE DDL SU HOME RESTAURANT, è OPPORTUNITà

27 giugno 2017- 10:03

Roma, 27 giu. (AdnKronos) - Approvato dalla Camera e attualmente in discussione al Senato, il disegno di legge sugli Home Restaurant potrebbe aprire una nuova frontiera nel mondo della ristorazione e un’importante occasione per i proprietari immobiliari. Qualora, infatti, il ddl dovesse diventare legge, i proprietari di immobili avranno l’opportunità di trasformare la cucina della propria abitazione in un piccolo ristorante aperto ad amici e sconosciuti, creando una fonte di reddito alternativo. Ad affermarlo, in una nota, è la Confappi, la Confederazione della piccola proprietà immobiliare. “La ristorazione in abitazione è una opportunità per i proprietari di immobili, che possono incrementare il loro reddito attraverso un esempio positivo di sharing economy, particolarmente per le locazioni transitorie pari o inferiori a 30 giorni”, spiega il presidente Silvio Rezzonico. Soddisfatti, ma con riserva. Nel testo licenziato dalla Camera, infatti, vi sono alcune “limitazioni”, bocciate anche dall’Agcm, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. In particolare, sul numero di coperti (10 in un giorno, 500 in un anno) e, soprattutto, sull’importo massimo degli incassi, che in dodici mesi non può essere superiore ai 5.000 euro.