RISTORAZIONE: CONFAPPI, BENE DDL SU HOME RESTAURANT, è OPPORTUNITà (2)

27 giugno 2017- 10:04

(AdnKronos) - “Si tratta di restrizioni decisamente limitanti – prosegue Rezzonico – e auspichiamo che dal Senato arrivi una modifica intesa ad aumentare il numero di coperti e, soprattutto, l’importo complessivo annuale di guadagno”.Secondo il disegno di legge attualmente in approvazione al Senato, le abitazioni in cui si svolgerà il servizio di ristorazione dovranno essere a norma dal punto di vista igienico-sanitario e il cibo dovrà essere trattato nel modo più opportuno, seguendo le prescrizioni contenute nel regolamento CE 85/2004. Infine, dal punto di vista fiscale, l’home restaurant è considerata un’attività saltuaria d’impresa sicché non è obbligatorio aprire la Partita Iva e versare contributi previdenziali.