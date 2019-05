22 maggio 2019- 22:49 Rivolta nel carcere di Campobasso

Campobasso, 22 mag. (AdnKronos) - Sono circa 26 i detenuti che si sono barricati in un'ala del carcere di Campobasso, dando poi fuoco a oggetti presenti nelle celle. Le fiamme sono state poi spente e i detenuti hanno incontrato la direttrice del penitenziario per trovare un accordo. Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri. Non ci sono feriti.