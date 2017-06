RO

20 giugno 2017- 19:39

Roma, 20 giu. (AdnKronos) - "La sindaca Raggi non deve dimettersi, si è colpevoli se condannati, non con il rinvio a giudizio. Però politicamente la condanno, perchè i romani che sento mi dicono che speravano in qualcosa di meglio". Lo ha detto il segretario della Lega Nord, Matteo Salvini, a Otto e mezzo su La7."Il voto di 7 e mezzo è un po' ottimistico (...) Il problema però è che il buon esempio vien dall'alto: abbiamo un ministro dell'Istruzione, la Fedeli, che ha mentito sui suoi titoli di studio, e un governo che litiga sui vaccini, sull'Europa, su tutto... E il nostro problema sarebbe la Raggi? Ma andiamo, su!", ha concluso.