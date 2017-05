ROADHOUSE FESTEGGIA L'APERTURA NUMERO 100 A FIDENZA, OLTRE 600 ASSUNTI IN UN ANNO

9 maggio 2017- 13:56

Fidenza (Parma), 9 mag. (Adnkronos) - Roadhouse Restaurante, la catena di ristoranti di carne alla griglia tutta italiana lanciata dal gruppo Cremonini, apre a Fidenza, in provincia di Parma, il 100esimo ristorante. Il nuovo locale, subito fuori dal casello dell'autostrada A1 di Fidenza, di fronte all'outlet, ha 200 posti a sedere, più altri 50 nel dehor esterno, impiega circa 35 dipendenti, tutti giovani selezionati nella zona.Con otto milioni di clienti l'anno, un milione di soci del Club fedeltà, nel 2016 Roadhouse ha realizzato un fatturato di 125 milioni di euro, in crescita del 25% rispetto all'anno precedente. Sono "oltre 600 giovani assunti in un anno" da Roadhouse che nel 2017 raggiungerà i 114 punti vendita e i 138 nel 2018. Prossime aperture a Siena e Modena. L'obiettivo del 2017 per Roadhouse - i locali sono aperti al pubblico 7 giorni su 7 a pranzo e cena - è di toccare i 145 milioni di euro di fatturato e i 180 milioni nel 2018.