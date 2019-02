25 febbraio 2019- 08:00 Roche: rileva Spark Therapeutics per 4,3 mld dollari

Roma, 25 feb. (AdnKronos/ats) - Roche rileva Spark Therapeutics, società americana specializzata nelle terapie geniche. Il colosso della farmaceutica offre 114,50 dollari per azione, ciò che rappresenta un premio di circa il 122% rispetto al valore del titolo alla chiusura venerdì del Nasdaq. Spark Therapeutics viene così valutata in 4,3 miliardi di dollari. In una nota, Roche precisa che i consigli d'amministrazione delle due società hanno approvato all'unanimità la transazione. L'annuncio del rilevamento di Spark Therapeutics da parte di Roche conferma le indiscrezioni apparse sulla stampa. Il Wall Street Journal aveva ipotizzato sabato una transazione pari a 5 miliardi di dollari e aveva indicato come la multinazionale elvetica non era l'unica interessata alla società americana.