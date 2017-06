RODOTà: A MONTECITORIO L'OMAGGIO DI ISTITUZIONI, POLITICI E GENTE COMUNE

24 giugno 2017- 17:40

Roma, 24 giu. (AdnKronos) - E' in corso dalle 16 a Montecitorio l'omaggio alla camera ardente di Stefano Rodotà, allestita nella sala Aldo Moro. Rappresentanti delle Istituzioni, politici e gente comune sfilano per ricordare il professore, il parlamentare, il giurista. A fare da cornice le corone inviate dai Presidenti della Repubblica, del Senato, della Camera, del Consiglio e della Regione Lazio.Ad arrivare per prima la presidente della Camera, Laura Boldrini, che ha salutato la moglie, la figlia e i parenti di Rodotà presenti. Sono quindi giunti il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni; quello della Regione Lazio, Nicola Zingaretti; l'ex premier e ora giudice della Corte costituzionale Giuliano Amato. Quindi il Presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano, con la moglie Clio, particolarmente commosso per l'amicizia mai interrotta con Rodotà, nonostante i dissidi politici emersi negli ultimi tempi, in particolare durante la campagna elettorale per il referendum sulle riforme.