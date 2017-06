RODOTà: BOLDRINI, GRANDE GIURISTA E GRANDE UOMO DELLE ISTITUZIONI

24 giugno 2017- 17:03

Roma, 24 giu. (AdnKronos) - "Una grande eredità, ci ha insegnato molto, è stato un uomo delle istituzioni, un grande giurista, è stato un uomo che ha messo sempre i diritti al centro. Non si è mai stancato di parlare del diritto di avere diritti, in ogni tempo, durante tutta la sua storia e per finire con il diritto del digitale". Lo ha affermato la presidente della Camera, Laura Boldrini, rendendo omaggio a Montecitorio alla camera ardente di Stefano Rodotà."Ho avuto il privilegio di lavorare con lui, perchè -ha ricordato- l'ho invitato a coordinare la commissione Internet della Camera, cosa che lui ha fatto con entusiasmo, con coinvolgimento, sapendosi rivolgere sempre anche ai giovani. Eravamo andati ultimamente insieme a parlare ai ragazzi di come utilizzare il web in modo responsabile". "Veramente un grande dolore, anche perchè non ci aspettavamo che venisse a mancare così presto, perchè aveva tanto da dire, martedì prossimo ci saremo visti in commissione Internet. Un profondo, sentito dolore -ha concluso Boldrini- per la perdita di un grande uomo, un grande giurista e una grande figura delle istituzioni".