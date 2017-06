RODOTà: BOLDRINI IN AULA, FERMO NELLE SUE CONVINZIONI MA CAPACE DI DIALOGO

28 giugno 2017- 12:00

Roma, (AdnKronos) - "Animato da impegno civile ed entusiasmo, nella sua attività istituzionale come in quella scientifica", Stefano Rodotà "ha offerto un contributo prezioso ed originale di analisi e di proposte al dibattito politico del nostro Paese. La sua battaglia appassionata per affermare il diritto di tutti, soprattutto dei più deboli, ad avere diritti, anche nell'età digitale, lo ha reso un punto di riferimento della nostra vita democratica". Lo ha sottolineato la presidente della Camera, Laura Boldrini, commemorando in Aula il giurista scomparso la settimana scorsa. "Ha saputo coniugare -ha proseguito la terza carica dello Stato- la coerenza e la fermezza delle proprie convinzioni con una non comune capacità di dialogo, anche con le posizioni più distanti dalle sue".