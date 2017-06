RODOTà: BONINO, IMPEGNO A CONTINUARE TANTE BATTAGLIE

24 giugno 2017- 18:23

Roma, 24 giu. (AdnKronos) - "Quello che mi auguro è che non venga archiviato, ma che" la morte di Stefano Rodotà rappresenti un "episodio, sia un impulso, un impegno a continuare battaglie di cui abbiamo tanto bisogno" e aiuti a trovare "il coraggio di continuare a combattere per i diritti civili, per i doveri, per tutto quello per cui ci siamo in qualche modo battuti insieme". Lo ha sottolineato Emma Bonino, rendendo omaggio alla camera ardente di Stefano Rodotà.