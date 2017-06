RODOTà: CICCHITTO, GRANDE SPESSORE, SINGOLARE SILENZIO M5S

24 giugno 2017- 19:07

Roma, 24 giu. (AdnKronos) - "Stefano Rodotà è stato una grande personalità rispetto alla quale nel contempo abbiamo avuto forti elementi di condivisione per le sue battaglie per lo Stato di diritto e dissensi rispetto alla contrapposizione totale che ebbe nei confronti del centrodestra. In ogni caso una personalità di grande spessore culturale che ha sempre motivato in modo razionale le sue posizioni". Lo afferma Fabrizio Cicchitto, di Alternativa popolare, presidente della commissione Esteri della Camera."Singolare -aggiunge- il totale silenzio nei suoi confronti del M5S che in un primo momento lo usò e poi espresse su di lui addirittura giudizi insultanti".