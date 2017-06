RODOTà: META (PD), INTELLIGENZA SPICCATA E IMPEGNO PROFONDO

23 giugno 2017- 20:55

Roma, 23 giu. (AdnKronos) - "La morte di Stefano Rodotà non ha portato via solo un fine giurista e un grande costituzionalista, tra le risorse migliori dell’Italia contemporanea. La sua scomparsa ha tolto al nostro Paese anche un uomo retto, capace di nobilitare la propria spiccata intelligenza - assolutamente fuori dal comune - con un impegno profondo e una dedizione totale alle istituzioni". Ad affermarlo in una nota è Michele Meta, il presidente della Commissione Trasporti della Camera dei deputati.Di Rodotà, prosegue il parlamentare Pd, "ho sempre avuto modo di apprezzare, anche da vicino, l’enorme passione politica, la capacità di essere di parte senza perdere mai la credibilità, riconosciutagli trasversalmente, né l'indipendenza. Un punto di riferimento non solo per la sinistra, che lo ha avuto nei propri seggi in Parlamento, ma anche per gli avversari politici e le generazioni successive".