RODOTà: NAPOLITANO, POSIZIONI LONTANE DA TEMPO MA AMICIZIA PRESERVATA

24 giugno 2017- 17:17

Roma, 24 giu. (AdnKronos) - "Le nostre posizioni si erano allontanate da tempo e poi c'è stato il confronto duro per il referendum sulla riforma costituzionale, ma, di comune accordo, siamo entrambi sfuggiti a qualsiasi sollecitazione per un incontro diretto tra di noi, che fatalmente rischiava di diventare uno scontro. Bisogna saper preservare l'amicizia, credo che questa sia una cosa bella, in linea di principio e come esempio". Lo ha affermato il Presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano, rendendo omaggio a Montecitorio alla camera ardente di Stefano Rodotà.Di lui, ha proseguito l'ex Capo dello Stato "deve rimanere la sua funzione di Garante della privacy, che è rimasta una delle prove più belle della sua vita e che faceva parte del suo universo, che era quello di diritti civili, che aveva poi contribuito a fondare in una vera e propria carta europea nel 2000. In quegli anni siamo stati vicinissimi, io al Parlamento europeo e lui impegnato in quella prova".