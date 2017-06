ROGO CAMPER A ROMA, SCARCERATO IL ROM ACCUSATO DI OMICIDIO

5 giugno 2017- 12:02

Roma, 5 giu. (AdnKronos) - Torna libero Serif Seferovic, il giovane rom fermato perché ritenuto responsabile dell'incendio del camper in cui dormiva una famiglia rom a Centocelle, Roma, in cui sono morte tre sorelle. Il fermo è stato convalidato dal gip di Torino, ma non è stata accolta la richiesta di misure cautelari avanzata dalla procura di Roma. "Sono soddisfatto del risultato ottenuto - commenta all'Adnkronos l'avvocato Gianluca Nicolini, legale di Seferovic - Sin dal primo momento il mio assistito si era dichiarato innocente ed estraneo ai fatti". Intanto domani sono previsti gli esami irripetibili per comparare il dna dell'indagato con le tracce repertate sul luogo del rogo.