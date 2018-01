ROGO IN TENDOPOLI PER MIGRANTI, UN MORTO

27 gennaio 2018- 08:47

Reggio Calabria, 27 gen. (AdnKronos) - Una persona è morta ed altre due sono rimaste ferite nell'incendio che si è sviluppato questa notte nella tendopoli di San Ferdinando, nel reggino, dove centinaia di migranti vivono stipati in baracche di legno più volte andate a fuoco. Non ancora identificata la vittima, il cui corpo è stato trovato completamente carbonizzato, mentre i due feriti, soccorsi e ricoverati all'ospedale di Polistena, non sarebbero in gravi condizioni. Sul posto carabinieri, polizia e vigili del fuoco. Dai primi accertamenti, si ipotizza che il rogo sia partito in maniera accidentale. Sull'incendio è stata convocata una conferenza in prefettura a Reggio Calabria.