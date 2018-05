4 maggio 2018- 10:03 Roma, 12 maggio apre metro C di San Giovanni

Roma, 4 mag. (Adnkronos) - "Abbiamo una bellissima notizia da darvi, sabato 12 maggio Roma e l'Italia riprendono a correre: apriamo finalmente la stazione San Giovanni della metro C. Abbiamo sbloccato dopo anni di fermo i cantieri e i lavori di questo importantissimo snodo. Finalmente una parte della periferia romana sarà messa in contatto con il centro, i cittadini da anni lo aspettavano, Roma dimostra che le cose si possono fare". Lo ha annunciato la sindaca di Roma Virginia Raggi durante una conferenza stampa in Campidoglio sulla metro C."Stiamo per inaugurare una metro museo - ha aggiunto Raggi - Dopo città come Mosca, Parigi e anche Napoli, ora finalmente anche Roma ce l'ha. I romani e gli italiani dovrebbero essere orgogliosi, questo dimostra che le cose a Roma si possono fare e si possono fare bene e deve essere da traino anche per'Italia".